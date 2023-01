GdS | Krunic da oggi torna a lavoro in gruppo. Contro la Lazio corre per una maglia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rade Krunic ha svolto un lavoro personalizzato, ma da oggi è atteso al rientro in gruppo. Stefano Pioli ritroverà così un jolly prezioso in vista della delicatissima trasferta di martedì sera all’Olimpico contro la Lazio. Krunic, fermo dalla sosta di dicembre per un problema muscolare, offrirà al tecnico più di una opzione tra centrocampo e trequarti.

