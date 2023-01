Il Tempo | Appuntamento con il passato: Romagnoli in campo contro il Milan. Dubbio titolari a centrocampo

Come riportato da Il Tempo, sarà ancora una volta Romagnoli a guidare la linea arretrata della Lazio in occasione del big match contro il Milan, sua ex squadra. Non è un momento facile per i rossoneri, reduci dal pesante ko in Supercoppa contro i rivali dell’Inter. Sarri punterà sulla formazione che gli ha dato maggiori garanzie fino a oggi. Rispetto alla sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo si rivedrà Lazzari sulla corsia destra (panchina per Hysaj), con Marusic sulla fascia opposta. Ad affiancare l’ex capitano del Milan ci sarà Casale, mentre in porta tornerà Provedel. L’unico dubbio riguarda il centrocampo: Luis Alberto e Vecino si giocano la maglia per completare la mediana insieme a Cataldi e Milinkovic. In avanti tridente leggero con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson falso nueve.

