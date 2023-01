Il Tempo | Escalante rientra da Cremona e finisce al Real Valladolid

Come riportato da Il Messaggero, slitta ancora il vertice con Lotito e Tare per capire che possibilità ci saranno da qui a fine mercato. Per Sarri sarà fondamentale aggiungere almeno un’altra punta alla rosa. Bonazzoli piace, ma la Salernitana vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Sanabria, proposto dal Torino, sarebbe un’occasione che il tecnico biancoceleste accetterebbe pur di non snaturare Felipe Anderson. Mentre Luca Pellegrini resta in stand-by, è fatta per il passaggio di Escalante in prestito con diritto di riscatto al Valladolid. Un’operazione che non smuoverà nulla, visto che l’argentino proviene da sei mesi alla Cremonese. Per un’entrata resta vitale la cessione di Fares, ma al momento non è stato registrato nessun tentativo concreto nei suoi confronti. È invece imminente la firma sul rinnovo per Romero. Intanto sono stati venduti 16.500 biglietti per la sfida col Milan, quota da aggiungere agli oltre 27 mila abbonati.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: