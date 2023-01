L’ex arbitro Calvarese: “Prosegue il terremoto AIA dopo il caso Onofrio”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, si è espresso ai microfoni di Calcio e Finanza in merito alla recenti vicende arbitrali.

Queste le sue parole:

Dopo l’arresto dello scorso 10 novembre di Rosario D’Onofrio, ex procuratore capo dell’Associazione Italiana Arbitri, per traffico internazionale di droga, i vertici arbitrali avevano subito preso le distanze da tale situazione. In particolare, Trentalange aveva allontanato l’ipotesi dimissioni negando qualsiasi coinvolgimento personale e del comitato nazionale nella vicenda.

Proprio per le ripetute dichiarazioni di estraneità ha destato stupore negli associati la richiesta di patteggiamento dell’ex presidente che il procuratore Chinè ha comunque respinto. Questa vicenda, che rappresenta una delle pagine più tristi per l’Associazione Italiana Arbitri, continua ad avere delle sfumature drammatiche, quasi tragicomiche, e che solo per la grande professionalità degli arbitri non ha scalfito fino ad oggi la regolarità dei campionati.

Sfumature tragicomiche che si avvertono anche leggendo il dispositivo della decisione della Federcalcio. Come si legge tra le ben sette motivazioni che hanno portato al deferimento, Trentalange aveva omesso di controllare adeguatamente il capo procuratore D’Onofrio. Tra i compiti di quest’ultimo c’era l’indagine sui falsi rimborsi. Falsi rimborsiche lui stesso aveva richiesto e presentato! Una situazione a dir poco aberrante.

Ed ora quali saranno gli scenari per l’AIA? Non c’è alcun dubbio che ci saranno degli schieramenti e delle candidature per le elezioni alla Presidenza dell’AIA. L’attuale dirigenza, incredibilmente indifferente alle vicende che l’hanno investita, dovrebbe puntare tutto sulla svolta “al femminile”, con il nome di Katia Senesi in pole. Ma è anche vero che, vista la gravità delle motivazioni del dispositivo di deferimento di Trentalange, ci potrebbero essere ulteriori risvolti. In pochi sono a credere che l’ex presidente sia l’unico responsabile.

