Senato, Lotito vuole abrogare il divieto di sponsor di società di scommesse: l’emendamento del Presidente della Lazio

In merito alla questione finanziamenti alle Società, il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha esposto una nuova proroga sul calcio in Parlamento. La proposta fatta al Senato, è quella di eliminare il divieto di fare pubblicità per le società di scommesse, per quanto riguarda le sponsorizzazioni di squadre o eventi. Tale divieto era stato introdotto nel 2018, in modo da contrastare il gioco d’azzardo.

