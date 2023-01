Zaccagni, scelti padrino e madrina per il figlio Thiago: ecco di chi si tratta | FOTO

Sembra avvicinarsi sempre di più il ritorno in Spagna di Gonzalo Escalante. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Cadice si sarebbe inserito nella trattativa tra la Lazio ed il Real Valladolid per il cartellino del centrocampista argentino, superando la concorrenza.

L’offerta del Real Valladolid era di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Cadice avrebbe optato sempre per un prestito, ma con obbligo di riscatto. L’operazione sembra essere in chiusura nelle prossime ore, con il classe ’93 sempre più vicino al ritorno in Spagna, dopo il termine del prestito dal club biancoceleste alla Cremonese.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: