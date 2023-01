CdS | Lotito va a Formello e carica la Lazio

Domani il posticipo con il Milan: la Lazio ha l’occasione per avvicinarsi ai rossoneri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Lotito era a Formello per seguire l’allenamento della Prima squadra. Il presidente biancoceleste è transitato nello spogliatoio, ha salutato i giocatori e si è fermato a parlare con Sarri. Un breve incontro per dare una spinta Champions dopo il meno 15 della Juve. Contro il Milan Sarri non rinuncerà a Luis Alberto.

