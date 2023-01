CONFERENZA SARRI – “Non credo a un calo, sono i campioni d’Italia. Farebbe comodo avere rotazioni in attacco”

L’entusiasmo ritrovato e la voglia di chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. La Lazio arriva alla partita contro i campioni d’Italia del Milan con le certezze delle ultime due vittorie e orfana di Ciro Immobile. Questi sono i presupposti per preparare la gara contro i rossoneri. Felipe Anderson è atteso dalla sfida più difficile di questo ciclo, di fronte Kalulu e Tomori che non stanno vivendo il loro periodo di forma migliore. Il brasiliano dovrà confermarsi al centro dell’attacco nell’impegno più complicato, inutile sottolineare quanto passano per i suoi piedi le sorti del match. Stessa sorte per Milinkovic e Luis Alberto ma con presupposti diversi. Il serbo deve indossare il vestito migliore contro un avversario che spesso lo ha messo in difficoltà, non avrà più Kessie alle calcagna ma dovrà fronteggiare Sandro Tonali . Lo spagnolo invece ha cominciato nel migliore dei modi il nuovo anno e deve confermare quanto sia indispensabile in questo momento per i compagni. Davanti il reparto sarà poi completato da Zaccagni sulla sinistra e Pedro sulla destra. Se l’ex Hellas dovrà essere la spina del fianco della difesa di Pioli, sarà chiamato ad un lavoro tattico l’ex Chelsea visto che dalle sue parti affronta Theo Hernandez e Rafael Leao. In mezzo al campo oltre i già citati Milinkovic e Luis Alberto, lavoro delicato per Danilo Cataldi tra l’impostazione della manovra e la copertura sul trequartista milanista. Dietro tornerà Manuel Lazzari dalla squalifica e si riprende la corsia destra mentre a sinistra è confermato Adam Marusic. In mezzo alla difesa prima volta da ex per Alessio Romagnoli, al suo fianco è ballottaggio fra Casale e Patric col primo favorito. Fra i pali rientra Ivan Provedel dopo il riposo in Coppa Italia.

