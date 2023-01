CorSera | Lazio e Roma contro l’antisemitismo, nelle scuole per ricordare gli orrori della Shoah

Venerdì prossimo, Giorno della Memoria, i rappresentanti delle due società andranno in visita al liceo classico sperimentale «Bertrand Russell» in via Tuscolana 208. Sarà la prima tappa di un articolato itinerario già cominciato lo scorso anno e che si concluderà il prossimo 16 ottobre, ottantesimo anniversario dell’inizio della deportazione degli ebrei romani, con un viaggio nei luoghi della Memoria nei campi di sterminio con una rappresentanza degli studenti delle scuole coinvolte.

Gli ebrei romani deportati furono in tutto 2.091, come spiega la lapide collocata in largo 16 ottobre 1943, tra il rastrellamento dell’antico Ghetto proprio del 16 ottobre e i mesi successivi: tornarono solo 73 uomini, 28 donne e nessun bambino su 1.067 uomini, 743 donne e 281 bambini. Con i rappresentanti delle due squadre arriveranno alcuni studenti-tutor del liceo ebraico «Renzo Levi», che porteranno le prime copie di un fumetto che racconta le storie di alcuni atleti ebrei, calciatori ma non solo, che prima subirono gli effetti devastanti delle leggi razziste e poi furono deportati.

Il fumetto sarà poi distribuito in molte altre scuole romane, secondo il progetto realizzato col patrocinio sia della Comunità Ebraica capitolina che della Regione, e sarà subito visibile sui siti delle due squadre. Verrà raccontata, tra le altre, la storia di Geza Kertesz, l’allenatore ungherese che sedette sulle panchine sia della Roma che della Lazio. Tornato in patria con l’interruzione del campionato di calcio a causa della guerra, entrò in un’organizzazione della Resistenza, riuscì a salvare decine di ebrei e di oppositori politici e si travestì addirittura da soldato della Wehrmacht per organizzare fughe di ebrei dal ghetto di Budapest.

Scoperto e arrestato, venne fucilato dai nazisti pochi giorni prima della liberazione della capitale ungherese, il 6 febbraio 1945. Ed è solo una delle tante storie che verranno raccontate nel volume, progetto congiunto della Lazio e della Roma. Si legge nella nota della società guidata dal presidente Claudio Lotito che la squadra e la fondazione intendono «onorare la memoria dei tesserati biancocelesti delle diverse sezioni vittime della tragedia storica del 16 ottobre 1943 e il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione ricordando il valore dello sport, di ogni sport, quale strumento di crescita dei giovani e portatore di una insostituibile funzione sociale e ed educativa».