GdS | Luis Alberto e Pedro: Sarri si affida a loro nella corsa Champions

Ultima settimana di mercato in cui la Lazio, tuttora bloccata dall’indice di liquidità, proverà a piazzare una o due operazioni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel colloquio di questi giorni tra Sarri e Lotito si è fatto un punto della situazione. Per continuare la corsa Champions mancano all’appello un terzino sinistro e un centravanti. Soprattutto in attacco la Lazio avrebbe bisogno di rinforzi.

Sarri apprezza Federico Bonazzoli, 10 gol nel passato campionato con la Salernitana nel passato campionato, e lo ha comunicato alla società a dicembre. Iervolino e De Sanctis non hanno accettato lo scambio di prestiti con Fares che, se non andrà via, resterà in rosa. Invece, Tare punta su Sanabria ma tutto dipenderà dal Torino, che rischia la concorrenza del Marsiglia per Ilic, e lo libererebbe solo nel caso in cui arrivasse Shomurodov dalla Roma. Escalante, risolto il prestito con la Cremonese, potrebbe andare al Cadice e non al Valladolid. E’ uscito la scorsa estate, non inciderà sull’indice di liquidità della Lazio, ancora negativo.

