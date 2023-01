Il Messaggero | Milinkovic contro il tabù. Il ritorno al gol vale doppio

Tottenham, West Ham ed Everton lo corteggiano. In Spagna piace all’Atletico. Il tecnico è legato sino al 2025 alla Lazio, ma ha chiesto nuove garanzie a Lotito.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri sta bene a Roma ma non va d’accordo con Tare in scadenza a giugno. Il suo futuro dipende dal club, dove il tecnico vorrebbe costruire una grande squadra con Lotito. Se non ci sarà questa comunione d’intenti, non conta il contratto, considerando il fatto che non esiste nessuna penale per liberarsi per l’estero.

