Lazio-Milan, Luis Alberto: “Sarà dura contro i campioni d’Italia. Sono molto felice di indossare la maglia biancoceleste”

Si avvicina sempre di più il match tra Lazio e Milan, ultima gara della 19° giornata di Serie A che chiuderà il girone d’andata. In vista della sfida di domani all’Olimpico, la società biancoceleste, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il match program, per presentare la sfida contro i rossoneri. All’interno, oltre a quella di Luis Alberto ed il doppio ex Demetrio Albertini, c’è anche un’intervista a Juan Sebastián Verón, ex centrocampista campione d’Italia con la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni in vista di Lazio-Milan e non solo: “Ricordo benissimo quel 4-4 contro il Milan del 1999, fu una partita pazzesca. Vincevamo 3-1, subimmo la loro rimonta, pareggiammo e nel finale sfiorammo addirittura una clamorosa vittoria. Furono 90′ incredibile tra due squadre piene di campioni. Non so se fu il pareggio più bello di sempre in Serie A, ma sicuramente ripagammo tutte le aspettative di ogni tifoso, sia della Lazio sia del Milan”.

Tanta qualità anche in questa Lazio, con chi ti sarebbe piaciuto giocare?

“Ci sono molti calciatori interessanti nella rosa di Sarri, sicuramente mi sarei trovato bene con Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Mi piacciono molto. Sia chiara una cosa, però: perfino loro avrebbero dovuto faticare per trovare spazio in quella Lazio (ride, n.d.r.), come tanti campioni dell’epoca”.

Adesso c’è Lazio-Milan, che partita sarà?

“Mi aspetto un match difficile e teso per entrambe le squadre, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile dei rossoneri, che rimangono i Campioni d’Italia in carica. Sarà una gara che metterà in palio punti fondamentali per il 4° posto, spero che la Lazio possa conquistarli per fare un salto importante in classifica”.

