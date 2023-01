Sarri, il Milan una bestia nera da quando è alla Lazio: obbiettivo invertire il trend negativo

È giunto il momento per la Lazio di affrontare un nuovo big match in campionato. Martedì 24 gennaio alle ore 20:45, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Milan, in una sfida che si prospetta essere intesa e ricca di emozioni. La squadra di Sarri sta vivendo un periodo di alti e bassi. Il 2023 è iniziato male con le due rimonte subite nei primi due incontri; la prima è costata la sconfitta contro il Lecce, la seconda il pareggio casalingo contro l’Empoli. La reazione a questi due brutti risultati è arrivata contro il Sassuolo in trasferta, gara vinta dalla Lazio per 2-0. Poi, giovedì scorso la prima sfida di Coppa Italia, anch’essa vinta dai biancocelesti di misura per 1-0 contro il Bologna. Due successi che hanno ridato morale alla squadra e a tutto l’ambiente, che ora però dovrà confermarsi con l’importante match contro i rossoneri. Dall’altra parte, la squadra di Pioli arriva alla partita con alle spalle un andamento negativo e poco convincente. Il Milan è reduce infatti dalla brutta sconfitta rimediata in finale di Supercoppa Italiana nel derby contro l’Inter. Un risultato che fa male e che pesa su tutto l’ambiente rossonero, sopratutto se si considerano anche quelli precedenti. Negli ultimi due incontri di campionato infatti, i rossoneri vengono da due pareggi entrambi per 2-2 contro Roma e Lecce. Di mezzo, l’uscita dalla Coppa Italia dopo la sfida persa in casa ed in superiorità numerica contro il Torino per 1-0. Se la Lazio è alla ricerca di conferme, il Milan vuole riscattare gli ultimi risultati tornando al successo.

La gara dell’Olimpico dunque, sarà tesa e combattuta, sia sul campo che sulle panchine. In casa biancoceleste, mister Sarri si aspetta una grande prova dalla sua squadra, che dovrà fare a meno di Immobile ancora infortunato. Il tecnico, da quando è a Roma, si ritrova ad affrontare per la quarta volta il Milan che finora si è rivelato essere una vera e propria bestia nera per lui. Nei tre incontri precedenti a quello di domani infatti, Sarri non è mai riuscito a battere Pioli. Due sconfitte sono arrivate in campionato, una per 2-0 a San Siro e una per 2-1 all’Olimpico. L’altra risale ai quarti di Coppa Italia, in cui la squadra di Pioli si è imposta con un netto 4-0 su quella di Sarri.

L’obbiettivo per il tecnico, sarà dunque invertire questo trend negativo contro il Milan da quando è alla guida della Lazio. Un successo per Sarri, significherebbe non solo sfatare questo tabù, ma dare un segnale forte al campionato consolidando il quarto posto. In palio per entrambe le formazioni c’è tanto, ma solo chi manterrà più lucidità per tutto l’arco della partita riuscirà ad avere la meglio.

