Serie A, l’Inter cade a San Siro contro l’Empoli: pari tra Bologna e Cremonese

Termina l’incontro delle 20:45 tra Inter ed Empoli. La squadra di Inzaghi cade clamorosamente contro il club toscano, perdendo in casa per 1-0. Fatale per i nerazzurri l’espulsione di Skriniar nel primo tempo, che ha costretto la squadra in 10. L’Empoli ha poi trovato il gol vittoria con Baldanzi, grazie al quale si porta a quota 25 in classifica al nono posto. L’Inter invece, con la brutta sconfitta odierna, rimane terza con 37 punti a meno 13 dal Napoli sempre più distante.

Termina la sfida di Serie A tra Bologna e Cremonese con il risultato di 1-1. A passare in vantaggio è stata la squadra lombarda con il rigore segnato da Okereke, rete poi recuperata dai rossoblù con l’autogol di Chiriches. La Cremonese con il punto conquistato oggi si porta a 8 punti ma rimane ultima in classifica. Il Bologna invece raggiunge quota 23 punti agganciando Fiorentina e Juventus.

