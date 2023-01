Juventus-Lazio di Coppa Italia: informazioni sulla vendita dei tagliandi

Domani alle 20.45 lo Stadio Olimpico sarà il teatro del match tra Lazio e Milan: i biancocelesti per cercare di raggiungere la Roma e superare l’Atalanta, il Milan per ridurre la distanza dal Napoli, in questo momento con dodici lunghezze di vantaggio sul secondo posto dei rossoneri.

Inutile nascondersi, dopo l’inattesa penalizzazione di quindici punti arrivata ai danni della Juventus, la Lazio ha un’occasione in più per cercare di farsi strada nella cossa al quarto posto, contro un Milan che dopo la sconfitta in Supercoppa cercherà il rilancio: non trova il successo in Serie A dalla trasferta di Salerno alla ripresa alla ripresa del campionato, con i rossoneri che saranno orfani di Theo Hernandez, assente per aver accusato un affaticamento muscolare.

Con l’infortunio di Immobile il “peso” dell’attacco biancoceleste ricadrà sulle spalle di Felipe Anderson, spostato al centro del tridente per cercare di sostituire al meglio il capitano della Lazio. Il 2023 del brasiliano fin qui sta andando a gonfie vele: prima il gol contro l’Empoli, poi quello del raddoppio contro il Sassuolo, seguito dalla rete che in Coppa Italia ha permesso alla Lazio di eliminare il Bologna. In questo momento l’ex West Ham sembra essere uno dei più in forma dello scacchiere di Maurizio Sarri, in un ruolo che consente alla Lazio di girare il pallone in maniera diversa: d’altro canto al momento l’organico non dispone di un attaccante di riserva, con il tecnico toscano che cerca di fare di necessità virtù con i calciatori a disposizione.

Quello di Felipe Anderson è tuttavia un caso particolare, dato che anche in questa stagione abbiamo visto la sua propensione a essere decisivo nei big match: basti pensare alla rete segnata all’Inter, o all’Atalanta, o a quella nel derby con la Roma. Tuttavia prendendo i numeri di Felipe Anderson nelle gare con il Milan, ci rendiamo conto di come il brasiliano abbia faticato non poco negli anni contro i rossoneri. A Roma dalla stagione 2013-2014, tornato poi nell’estate del 2021, il brasiliano ha giocato otto partite in campionato e tre in Coppa Italia: zero reti messe a segno contro il Milan, zero gli assist serviti per i compagni in un match contro i rossoneri. Chissà che possa scegliere proprio domani per diventare decisivo anche in una sfida con il Milan.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: