Lazio-Milan, conferenza Pioli: “Parlo solo perché devo, ora preferirei stare a Milanello a lavorare”

Al termine della partita tra Lazio e Milan vinta dai biancocelesti davanti al suo pubblico per 4-0 Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare, non stiamo mettendo in campo qualcosa che è nelle nostre potenzialità. Sono tante le cose che non funzionano, mentali e tattiche. Sono qui a parlare perché devo, sennò tornerei in fretta a lavorare. Sicuramente è un momento delicato, non abbiamo portato a casa ne prestazioni buone e neanche risultati positivi. Le cose ora non ci vengono bene, anche se oggi abbiamo creato delle situazioni, ma in questo momento il problema non è con la palla. Ci sono poche coperture e poca lucidità, serve più comunicazione e conosco solo un modo per migliorare la situazione: lavorare per sviluppare al meglio le situazioni di difficoltà. Possiamo fare meglio anche con la palla, ma la manovra è gestita abbastanza bene. Abbiamo sbagliato delle letture, situazione che si ripete da più partite, dobbiamo lavorare bene su delle palle, fare questi errori significa creare difficoltà nella partita. I risultati positivi poi ti portano certezze e risultati, i risultati così ti portano solo negatività. Scudetto? Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo, questo è il nostro obiettivo e dobbiamo farlo il prima possibile. Riprendiamo il nostro percorso cercando di lavorare molto meglio, parlerò meno e lavoreremo di più. Zaniolo? Stasera parliamo della partita. Altre cose si vedranno. Approccio? E’ uno dei problemi. Ibrahimovic? Non dobbiamo avere alibi o giustificazioni. Creduto sempre tanto nel nostro modo di giocare, ma ora è un momento delicato e avranno il mio supporto per tornare a essere competitivi”.

