Lazio-Milan, conferenza Sarri: “Bene oggi nelle uscite. Ora serve equilibrio per aver continuità”

La Lazio batte in maniera netta il Milan, calando il poker all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria: “Quella vista stasera è la conseguenza della disponibilità che danno tutti i ragazzi, quando il collettivo si mette a disposizione i risultati arrivano. Se vogliamo continuità, però bisogna avere equilibrio, soprattutto in questa città. Tra cinque giorni c’è una gara difficile e la prestazione di oggi non ci garantisce di fare bene domenica. Abbiamo fatto più punti di quelli che pensavamo negli scontri diretti, ma poi ne abbiamo persi tanti stupidamente. Rispetto allo scorso anno siamo migliorati, ma per essere una squadra vera dobbiamo limare ancora questo aspetto. Stasera mi sono piaciute le uscite da dietro, fatte come le avevamo preparate in settimana. Il pubblico? Non posso che ringraziarlo e visto che non l’ho fatto a Reggio Emilia ne approfitto oggi perché ci hanno fatto giocare in casa. Ci sono squadre che hanno una grande verità di giocatori offensivi, che sono quelli che possono cambiare le gare. Mental coach per avere sempre la stessa attenzione? Ritengo che l’80% siano fasulli, al più prendo uno psicologo dello sport, altrimenti io che ci sto a fare? La disponibilità che ho visto in questi ultimi giorni l’avevo notata raramente, è una situazione che spero prosegua perché questo ripaga anche i singoli. Il fatto di avere giocatori italiani non aiuta tanto nel riuscire nel mio calcio, visti che in passato ne ho avuti pochi, quanto nell’avere la stessa idea di calcio, che altri ragazzi acquisiscono dopo mesi“.

