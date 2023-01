Lazio-Milan, le probabili formazioni

Tra poche ore andrà in scena la sfida di campionato tra Lazio e Milan. Una gara che si prospetta essere ricca di emozioni e spettacolo, vista la posta in palio e la caratura del match. I due allenatori Sarri e Pioli, metteranno in campo l’11 migliore per poter avere la meglio sull’avversario, anche se dovranno fare i conti con assenze importanti. La Lazio infatti, non potrà contare su Ciro Immobile ancora infortunato. I rossoneri invece, non avranno Theo Hernandez a disposizione, non convocato a scopo precauzionale.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio e Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Gila, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

