Lazio-Milan, Martusciello nel pre partita: “Cercheremo di non far prevalere l’assenza di Immobile”

Nel pre partita di Lazio–Milan, il vice allenatore biancoceleste Giovanni Martusciello è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Ci aspettiamo continuità. Ci siamo preparati nella maniera giusta e speriamo di fare meno errori del Milan. Ogni partita racconta una storia differente; abbiamo Ciro Immobile che è un leader indiscusso, per cui se il Milan non arriva al top, noi oggi arriviamo senza un bomber. Cercheremo di non far prevalere questa assenza”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: