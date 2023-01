Lazio-Milan, Marusic premiato per le 200 presenze: “Spero di farne tante altre. Champions? E’ il nostro obiettivo”

Questa sera il terzino della Lazio Adam Marusic è stato premiato per le 200 presenze in biancoceleste. Una serata di festa a cui si è unito anche questo traguardo personale per il giocatore che ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. “Partita molto importante per me. Abbiamo giocato bene dal primo minuto e abbiamo vinto 4-0 contro una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare così. Oggi ero terzino destro su Leao, è un giocatore fortissimo. Eravamo tutti contenti alla fine, abbiamo fatto una bella partita, vera, dobbiamo continuare come stasera. Quest’anno abbiamo giocato bene contro le grandi squadre, dobbiamo fare così però anche con le squadre più piccole. Speriamo di poter rimanere alti in classifica per molto tempo ancora. Dico sempre che si può fare meglio, ma siamo a +6 rispetto allo scorso anno, ci mancano tante partite, ma vediamo cosa succederà”.

Marusic è poi intervenuto in zona mista: “Abbiamo giocato molto bene, ce lo aspettavamo e abbiamo vinto, qualcosa di molto importante. Va bene vincere con le grandi squadre, ma dobbiamo farlo anche con le “piccole”. Dobbiamo lavorare. Scelta del mister quella di mettermi a destra, contro Leao è sempre difficile giocare, ma sono felice di aver fatto una grande partita. Con le piccole il problema è di motivazione forse, non concentrazione. Speriamo che anche nelle prossime partite con tutti possiamo giocare così. Lazio da Champions? E’ il nostro obiettivo, vedremo dove siamo. Limiti? Penso che non abbiamo limiti, dobbiamo giocare come stasera. Gli ultimi due anni gioco a sinistra, però tutta la vita ho giocato a destra. Poi dove mi mette il mister io gioco. 200 partite? Ho lavorato per questo, è un numero importante e sono contento. Spero di fare tante partite con la maglia della Lazio. Abbiamo parlato tanto e alla fine queste ultime tre le abbiamo giocato meglio. Anche con l’Empoli avevamo giocato bene nonostante i due gol alla fine. Dobbiamo continuare così. Ciro? Lui sta sempre con noi. Spero possa tornare quanto prima perché è molto importante per noi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: