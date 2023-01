Lazio-Milan, Milinkovic: “Abbiamo fatto tutti bene. Scudetto in futuro? Perché no…”

Al termine della partita tra Lazio e Milan vinta dai biancocelesti davanti al suo pubblico per 4-0 Milinkovic è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Una bella vittoria con uno stadio pieno, davanti ai nostri tifosi abbiamo fatti tutti una bella partita. Adesso piedi per terra e andiamo avanti. Se giochiamo come le ultime tre partite vinte possiamo arrivare in alto. Poi ci sono i momenti in cui caliamo, ma se li leviamo siamo in alto. Lazio da scudetto? Perché no. Con una partita come stasera con i campioni d’Italia perché no. Fantacalcio? Mi sono schierato. Si parlava che non avevo mai fatto gol con il Milan, ma ora +3 al Fanta, me lo sentivo“.

