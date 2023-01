L’iniziativa della Nord prima della partita: “Facciamo tremare la curva” – FOTO

“Di Lazio ci si ammala inguaribilmente“, diceva… e i tifosi laziali confermano che lo stesso sentimento tutto il popolo biancoceleste lo ha provato, e ancora oggi lo prova, per lui: Giorgio Chinaglia, uno dei nomi più importanti della storia ultracentenaria della Lazio. Un vero e proprio simbolo, idolo indiscusso. Protagonista del primo scudetto biancoceleste. Personalità da vendere e attaccamento viscerale alla maglia della sua amata. Per i gol, per il dito puntato ai tifosi giallorossi, per il ritorno da presidente e per tutto ciò che ha fatto per la Lazio: Chinaglia non sarà mai un semplice calciatore. Nasceva a Carrara il 24 gennaio del 1947, oggi avrebbe compiuto 76 anni: buon compleanno, eterno Long John!

