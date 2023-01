PAGELLE – Serata da Oscar per tutti, la regia migliore va a Maurizio Sarri

Provedel 6,5 – Una punizione di Bennacer che sfiora il palo e una parata sicura su un tiro da fuori. Per il resto si deve solo preoccupare di non prendere freddo.

Marusic 8 – Torna a destra, annulla Rafael Leao e favorisce il 2-0 che poteva essere suo se non fosse stato per il palo. Il montenegrino tira fuori una prestazione perfetta.

Dal 78′ Lazzari SV

Casale 7,5 – Ennesima grande prova dell’ex Hellas Verona che ormai è una certezza per questa squadra. In marcatura non si fa mai saltare e gioca tanti palloni in fase di impostazione.

Romagnoli 7,5 – Si prende la rivincita contro la sua ex squadra probabilmente lasciando al Milan più di qualche rimpianto per averlo lasciato partire così a cuor leggero.

Hysaj 7,5 – E meno male che a sinistra fatica di più che a destra. Messias lo punta senza mai saltarlo, recupera palla e parte sulla fascia. Avvia lui l’azione del 3-0.

Milinkovic 9 – La sua bestia nera per eccellenza. Finalmente segna al Milan e caccia via i duelli con Tonali e Bennacer con la sua arroganza. Domina in tutte le zone del campo.

Dall’83’ Basic SV

Cataldi 7,5 – La prestazione contro il grande avversario che mancava per certificare la sua maturazione. Alza la diga di fronte la difesa e offre geometria alla squadra con tranquillità.

Dall’87’ Marcos Antonio SV

Luis Alberto 8,5 – L’intelligenza calcistica la dimostra anche lasciando scorrere il pallone in area per il piazzato di Milinkovic e la ripete con l’invenzione da mago per il 4-0 di Felipe Anderson. Nel mezzo ci mette anche il rigore segnato.

Pedro 8 – Inizio in sordina per poi salire in cattedra. Confeziona il raddoppio mandando Marusic nello spazio e si procura il rigore del 3-0 su cui si fa male. Lo spagnolo conferma il suo essere fuori categoria.

Dal 78′ Romero SV

Felipe Anderson 8,5 – La metamorfosi è compiuta. Pulisce palloni, serve i compagni e purga Tatarusanu per chiudere la festa. La continuità che ha trovato è da fenomeno.

Zaccagni 8,5 – Manda al manicomio Calabria saltandolo come un birillo ad ogni accelerazione. Serve a Milinkovic il cross del vantaggio e raddoppia col tap in più facile a porta sguarnita. Al momento non ha avversari in grado di fermarlo.

All. Sarri 10 – Distrugge il Milan e chiude al terzo posto in classifica il girone di andata. La Lazio è una macchina bellissima che sfodera una prestazione meravigliosa. Se poi la società gli facesse un regalo…

