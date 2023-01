Atalanta, c’è lesione per Palomino: salterà la sfida contro la Lazio

Brutta notizia in casa Atalanta. Come riporta il sito Ansa.it, dopo aver lasciato il campo per infortunio durante la sfida di domenica scorsa in casa della Juventus, il difensore nerazzurro José Luis Palomino si è procurato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Lo stop dovrebbe essere di almeno tre settimane e, di conseguenza, il difensore argentino sarà costretto a saltare, con ogni probabilità, le sfide contro Sampdoria, Inter (Quarti Coppa Italia), Sassuolo e Lazio, in programma l’11 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma. Con la gara successiva contro il Lecce a rischio, Palomino potrebbe rientrare nel big match contro il Milan il prossimo 26 febbraio.

