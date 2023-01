Lazio, Cataldi torna sulla vittoria con il Milan: “Grande serata, insieme possiamo fare grandi cose” | FOTO

Con il successo della Lazio per 4-0 contro il Milan, si è conclusa la 19° giornata di Serie A, ultima per quanto riguarda il girone d’andata. Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 19° giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, sono due i calciatori della Lazio protagonisti: Mattia Zaccagni, autore dell’assist per il vantaggio firmato Milinkovic-Savic e della rete del raddoppio biancoceleste, e Felipe Anderson, grande prestazione e gol del 4-0 finale.

La formazione completa per la 19° giornata di Serie A:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/BYbvoqpJbv — WhoScored.com (@WhoScored) January 25, 2023

