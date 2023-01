Lazio, i precedenti con l’arbitro Colombo: stesso risultato nei due incontri passati

La Lazio aprirà il girone di ritorno dove ha chiuso quello d’andata, ovvero allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il poker rifilato al Milan nella serata di ieri, nella 20° giornata di campionato la squadra di Sarri ospiterà la Fiorentina tra le mura amiche. Per il match contro i viola, la designazione arbitrale ha scelto Andrea Colombo, della sezione di Como, come direttore di gara.

Per Colombo sarà il terzo incrocio con la Lazio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio dei due precedenti è in perfetta parità, visto che entrambe le gare sono terminate con lo stesso risultato: la prima risale all’ultima giornata dello scorso campionato, con il pareggio casalingo per 3-3 contro l’Hellas Verona; la seconda invece è arrivata nel campionato in corso, sempre all’Olimpico, con la sfida contro l’Udinese terminata 0-0.

