Lazio-Milan, l’esultanza di Romagnoli: “Grandissima vittoria, piena di emozioni per me…” | FOTO

Una vittoria che porta la Lazio al terzo posto. Il netto successo dei biancocelesti di ieri sera sul Milan per 4-0, permette a Sarri e i suoi di agganciare Inter e Roma a 37 punti, a -1 dal secondo posto occupato proprio dai rossoneri, in piena lotta Champions. La partita dell’Olimpico è stata speciale soprattutto per un calciatore biancoceleste: dopo sette anni in rossonero, Alessio Romagnoli ha affrontato per la prima volta, con la maglia della Lazio, il Milan da avversario. Proprio il numero 13 laziale ha voluto esultare sui social, dopo averlo fatto nel post partita con i suoi compagni e tifosi. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Romagnoli ha pubblicato due immagini della serata di ieri, accompagnate dalla didascalia: “Grandissima vittoria di squadra in una serata speciale, piena di emozioni per me”.

