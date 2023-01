Lazio-Milan, Maldini: “Siamo comunque secondi, non è un disastro. La fiducia in Pioli rimane intatta”

Al termine di Lazio-Milan, Paolo Maldini è intervenuto in mixed zone per parlare del momento che stanno passando i rossoneri:

“E’ un momento delicato, ma siamo comunque secondi e agli ottavi di Champions, non è un disastro. Dobbiamo solo ritrovare un po’ di serenità. E’ un momento, soprattutto psicologicamente non il migliore. La fiducia in Pioli rimane intatta. Come se ne esce? Vi ricordo che siamo secondi in classifica, dopo aver vinto lo scudetto ed essendo agli ottavi di Champions. Le critiche ci stanno, ma guardiamo anche i fatti. Se ne esce col lavoro e con un po’ di compattezza. La squadra non sta giocando bene, non è n grande condizione psicofisica, ma siamo lì. Mercato? Noi non ci scosteremo dalla strategia degli ultimi anni, questo è chiarissimo. Quindi non vi aspettate acquisti tipo squadre inglesi. Se ho parlato con Pioli? Sì parliamo sempre, agli allenamenti. Siamo delusi ma siamo secondi, poi se il Napoli farà altri 50 punti nessuno gli toglierà lo Scudetto”.

