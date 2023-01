Nations League 2022/2023, sorteggio Final Four: ecco l’avversaria dell’Italia. Il calendario completo

La Lazio vince superando con un netto 4-0 il Milan tra le mura amiche dell’Olimpico. Per il popolo biancoceleste è festa grande in campo, sugli spalti e suoi social. A condividere la gioia è chiaramente anche il grande assente della serata Ciro Immobile, che come sempre non ha fatto mancare il sostegno ai suoi compagni, incitandoli dalla Tribuna. E durante la gara il bomber laziale è stato anche immortalato in un video dove si vede preso ad urlare il nome dell’amico Zaccagni dopo il gol di quest’ultimo e così Mattia in una storia Instagram ironizza promuovendo il capitano come speaker: “Dategli un megafono“.

