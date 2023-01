UFFICIALE | Lazio, Gonzalo Escalante ceduto a titolo temporaneo

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il giocatore della Lazio Raul Moro sarebbe in procinto di lasciare la Ternana. Lo spagnolo, era stato ceduto in prestito quest’estate al club di Serie B, ma ora sembra ai margini della Società. Per questo l’Oviedo, squadra della segunda divisón spagnola, sarebbe pronto ad accogliere l’esterno e a diventare la nuova casa per Raul Moro.

