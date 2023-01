Buon compleanno Delio Rossi! L’ex tecnico biancoceleste compie 63 anni

Il 26 gennaio 1960 nasceva a Rimini uno dei tecnici più importanti della recente storia biancoceleste, Delio Rossi. L’allenatore è stato alla guida della Lazio dal 2005 al 2009, dunque nei primi anni dell’era Lotito. Nella prima stagione era riuscito a raggiungere la qualificazione per la Coppa Uefa, poi sfumata per le vicende di Calciopoli e nella seconda ha raggiunto il terzo posto in classifica e dunque i preliminari di Champions. La terza stagione è stata la più complicata: la Lazio arrivò 12esima e il tecnico fu squalificato per tre giornate. Nell’ultima stagione, nel 2009, riesce a conquistare il suo primo trofeo: la Coppa Italia contro la Sampdoria ai rigori. Non solo, nella stessa stagione riesce anche a stabilire un record per il numero di reti segnate alla Roma in un derby di Serie A (4-2).

Dopo tanti anni il suo legame con la Lazio e con i tifosi è ancora intatto, un mister come lui non si dimentica facilmente. Buon compleanno mister!

