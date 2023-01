CdS | Lazio, alto godimento: i tre punti fondamentali del momento biancoceleste

La Lazio contro il Milan è riuscita a raggiungere questa famosa “terza vittoria consecutiva” ed è riuscita a farlo con una prestazione strabiliante, disintegrando i rossoneri per 4-0. Il Corriere dello Sport ha analizzato i tre punti che sono alla base di questo ottimo momento.

LE CINQUE STELLE: UNO SPETTACOLO DI GOL E ASSIST PER SOGNARE

Il manifesto calcistico di Sarri ha eletto come ispiratori Milinkovic e Luis Alberto, mentre le sue furie sono i tre di attacco Pedro, Felipe e Zaccagni. Il movimento corale di tutti e cinque ha portato alla rete di Zaccagni. Il numero di gol e assist fornito dalle cinque stelle è mostruoso: Milinkovic 4 gol e assist, Luis Alberto 4 gol e 3 assist, Zaccagni 8 gol e 4 assist, Felipe 6 gol e 2 assist e Pedro 2 gol e 2 assist. E questo senza Immobile. Se aggiungiamo il bomber levando Pedro, i numeri sono ancora più alti: il re ha segnato 7 volte e ha regalato 3 assist. Come la Lazio solo il City, con Haaland, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva e Mahrez; di seguito il Bayern e l’Arsenal.

LA PARTECIPAZIONE DELL’OLIMPICO: UN’ATMOSFERA CHAMPIONS

I tifosi laziali sperano di vivere un nuovo spettacolo e di aver chiuso con le delusioni. La speranza è quella di non rimanere bloccati a mezza via. Si passa troppo spesso dall’esaltazione ai contraccolpi depressivi. L’Olimpico, dopo l’esplosione di gioco e di gol di martedì, si è nuovamente trasformato in una discoteca. Sarri e i laziali si divertono insieme e oltre al divertimento bisogna tener conto delle vittorie perché il progetto è iniziato un anno e mezzo fa, ma non si è ancora concluso. Il mister ha raccolto subito il favore popolare e ora si trova a +6 rispetto allo scorso anno e con ben 19 gol subiti in meno.

NON CI SAREBBE GRANDE BELLEZZA SENZA IL SISTEMA DI SARRI IN DIFESA

La Grande Bellezza nasce dal sacrificio difensivo evocato da Sarri. Il mister ha diviso il campo in 10 zone: seppur senza palla, lavorano tutti allo stesso modo. Sono gli stessi concetti che trasmetteva Arrigo Sacchi negli anni 90. Ora è definitivamente entrato negli schemi di gioco anche Luis Alberto, che era meno abituato al lavoro difensivo. Se il centrocampo gira e corre, la squadra va. Se davanti non sono compatti, ne soffre anche la difesa, ormai lasciata nelle mani di Romagnoli e Casale. Martedì ha raggiunto l’11esimo clean sheet stagionale e sono stati incassati solo 15 gol in 19 giornate.

