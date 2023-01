FORMELLO – Scarico per i titolari. Problemi per Patric

Dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri alla squadra, a seguito dello splendido successo ottenuto contro i campioni d’Italia in carica, il gruppo biancoceleste è tornato ad allenarsi nel pomeriggio a Formello. Oltre ad Immobile anche Provedel ha saltato la seduta odierna per semplice gestione, mentre Vecino ha svolto lavoro differenziato: il centrocampista ha avuto problemi fisici mentre si preparava al suo probabile ingresso in campo nella sfida con il Milan.



Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica e rapidità, la squadra ha svolto dei circuiti tecnici, seguiti da delle prove tattiche di 11vs0: i titolari del match di martedì hanno invece svolto allunghi di scarico. La nota negativa della seduta è lo stop di Patric, che si è fermato per un problema muscolare: si toccava il flessore della gamba sinistra.

