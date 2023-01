GdS | Su con la Lazionale: tanti italiani nei ruoli chiave per Sarri

Cresce la fiducia sui tempi di recupero di Ciro Immobile. Ieri mattina l’attaccante si è sottoposto a nuovi controlli in Paideia per valutare come procede il recupero della lesione rimediata nella trasferta contro il Sassuolo e ieri il club ha comunicato che verrà monitorato quotidianamente.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, oggi il capitano seguirà il suo piano di lavoro personalizzato e probabilmente tra domani e sabato tornerà in gruppo, così da poter andare in panchina contro la Fiorentina. Difficilmente, però, sarà impiegabile: sarebbe un semplice atto di presenza, come successo nel derby. Il suo ritorno part-time si potrà avere contro la Juve in Coppa Italia il 2 febbraio e salvo imprevisti potrà tornare dal primo minuto contro il Verona il 6.

