Il Tempo | Luca Pellegrini spera ancora: si può fare

La Lazio ha chiuso il girone di andata al terzo posto, ad una sola lunghezza dal secondo occupato dal Milan. Il “miracolo”, come lo chiama Sarri, non sembra poi così irrealizzabile, ma è anche vero che per far sì che avvenga servono le giuste rotazioni. Il mister accoglierebbe volentieri un attaccante duttile, che possa essere utilizzato come esterno o come punta. Il nome più in voga con queste caratteristiche sembra essere quello di Federico Bonazzoli, ma non è escluso che possa uscire qualche profilo last minute a cui la società sta lavorando.

C’è anche la solita questione del terzino sinistro. Come scrive Il Tempo, martedì era presente all’Olimpico l’agente di Luca Pellegrini e in queste ore è previsto un incontro con il presidente Lotito per fare il punto della situazione. L’Eintracht è disposto a far partire il terzino, ma bisogna trovare l’accordo con la Juve, proprietaria del cartellino. La società biancoceleste vorrebbe ingaggiare Pellegrini in prestito fino a giugno e poi rinnovare in estate, inserendo l’obbligo di riscatto entro il 2024.

