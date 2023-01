Raul Moro al Real Oviedo: “Molto entusiasta di questa nuova sfida” – FOTO

La moglie di Luis Alberto, Patricia Venegas, è solita lanciare dei giveaway e dei sorteggi su Instagram per poter vincere dei premi. Spesso le viene chiesto dagli utenti di mettere in palio la maglia di suo marito e oggi Patri ha accolto la richiesta. Questa sera ha ufficialmente aperto il contest su Instagram e queste sono le istruzioni che ha lasciato: “GIVEAWAY~OMAGGIO! Per tutti quelli che volevano che estraessi la maglia eccola qui! E io felice di poterla regalare a uno di voi 💙 🫶🏼 già conoscete i passaggi per partecipare, sono i soliti 🤭 mi piace alla foto, menzionare tutti gli amici che volete ed essere un follower del mio profilo, così facile 🤣 🤣 💙 buona fortuna! Avete tempo fino a lunedì per partecipare 👏🏻”

