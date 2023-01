Calciomercato Lazio, Schira: “La Cremonese ha chiesto Basic in prestito”

A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, in casa Lazio non sono stati fatti grandi movimenti. In entrata Sarri vorrebbe un terzio sinistro e un vice Immobile, due operazioni però strettamente legate alle uscite. Tra i partenti c’è sicuramente Mohamed Fares, che non rientra nei piani del club, ma la situazione legata all’algerino è ancora bloccata. Motivo per cui, la Società riflette sulla possibilità di sacrificare un panchinaro per potersi permettere i giocatori di cui necessita la squadra. Una soluzione che riguarderebbe principalmente Toma Basic, il quale non ha ancora non ha convinto al 100% e che per questo potrebbe partire in prestito. Su di lui, come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, si è fatta avanti la Cremonese, la quale avrebbe chiesto alla Lazio il croato in prestito. Il club biancoceleste riflette, ma deve fare in fretta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: