CdS | Casale-Romagnoli, muro made in Italy

Come riportato da Il Messaggero, Matias Vecino sta diventando un caso a Formello. Martedì sera il giocatore avrebbe rimediato una contrattura al flessore in fase di riscaldamento, esultando dopo il rigore di Luis Alberto. Ieri si è allenato ancora a parte, e oggi è atteso in gruppo.

A sorpresa ci sarebbero delle valutazioni di mercato su di lui, anche se resta difficile cederlo: Matias si porta dietro l’età avanzata e oltre due milioni d’ingaggio. Tagliandolo, però, la Lazio farebbe una plusvalenza nel bilancio e potrebbe sbloccare persino due colpi in prestito. L’ex interista nell’ultimo mese ha chiamato più volte Lotito in gran segreto, si è parlato già prima di un possibile addio, ma adesso è difficile arrivare a dama in così poco tempo. Stesso discorso per Basic, sondato da Cremonese e Torino, anche perché poi servirebbe un rinforzo pure in mezzo al campo. Bisogna comunque monitorare la situazione, perché Sarri rinuncerebbe forse a un mediano pur di avere almeno Federico Bonazzoli della Salernitana per le sue rotazioni in attacco. Occhio anche a Luca Pellegrini, se dovesse uscire Fares, rimane in piedi il gioco a incastro.

