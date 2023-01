CdS | Sergej e Luis Alberto il tesoro della Lazio

Da quando giocano insieme hanno fatto registrare numeri sempre più da record. Nessuno come loro in Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono i centrocampisti che hanno partecipato a più gol dal 2016-17. Centottantasette colpi: 96 per Milinkovic, 91 per lo spagnolo.

Il Sergente perderà qualche pallone di troppo ma negli ultimi tre campionati ha sempre spalancato le porte ai compagni, in primis a Ciro, fornendo almeno 8 assist. Nei cinque campionati top ci sono riusciti solo lui, Messi e De Bruyne. Milinkovic è primo per assist nella Serie A in corso (8), contando i 4 gol segnati è anche il centrocampista che ha partecipato a più reti (12). Dal 2015, anno del suo arrivo, solo Ilicic (ex Atalanta) ha segnato di più (65 gol contro 52). Le magie di Luis Alberto si contano dal 2016, è l’unico ad aver servito 51 assist in Serie A, l’ultimo contro il Milan. Dal campionato 2004-05 (format a 20 squadre) solo due giocatori hanno servito almeno 15 assist in una singola stagione. Luis Alberto (15 nel 2019- 20) e il Papu Gomez (16 nel 2019-20).

