CorSera | Lazio, Zaccagni è il bomber che non ti aspetti

Come riportato dal Corriere della Sera, i tifosi biancocelesti spingono per Gianluca Scamacca, ora al West Ham. Improbabile pure l’arrivo di Ferran Jutglà, 23enne del Bruges, che in Spagna danno vicino ai biancocelesti (per lui servono almeno 15 milioni).

La Lazio, che per risolvere i problemi con l’indice di liquidità dovrebbe cedere prima di acquistare, ma storicamente a gennaio fa poco: da Saha, passando per Postiga, Kakuta, Bisevac, Romulo, Caceres e arrivando fino a Kamenovic e Cabral, negli ultimi 10 anni i giocatori arrivati nella sessione invernale non sono riusciti a imporsi. Sarri è l’allenatore che in A ha utilizzato meno calciatori, lui insieme ai tifosi sperano in un acquisto che aiuti la squadra nella corsa alla Champions.

