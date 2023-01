FORMELLO – Immobile e Vecino svolgono la parte tattica

Dopo la seduta di scarico andata in scena ieri a Formello, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi a nel pomeriggio odierno, con Radu unico assente della seduta. Dopo una fase iniziale di torello, seguita da attivazione atletica ed esercitazioni sulla rapidità, alle quali non hanno preso parte Immobile e Vecino, che hanno svolto riscaldamento atletico, con i due che hanno poi preso parte alle prove tattiche. Alla partitella finale non hanno preso preso parte il capitano biancoceleste e Marusic, che poi è tornato per le palle inattive.



Verso la Fiorentina probabile dal primo minuto il ritorno di Lazzari, con Marusic che si sposta nuovamente sulla fascia sinistra. In mezzo al campo pronta la conferma del trio composto da Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Pedro, Anderson e Zaccagni confermati in avanti. Da capire le condizioni di Immobile, che proverá ad esserci per la convocazione.

