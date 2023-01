La Repubblica | Sarri attende Immobile. Sul mercato: Bonazzoli o Pellegrini, ma serve un’uscita

Come riportato da La Repubblica, Sarri vuole recuperare Immobile, che oggi tornerà in gruppo e probabilmente andrà in panchina domenica contro la Fiorentina, per poi candidarsi al posto di titolare il 2 febbraio contro la Juve in Coppa Italia. Il capitano-goleador ha già saltato 9 gare stagionali, praticamente 11 considerando quelle in cui si è infortunato (Udinese e Sassuolo), ma il suo desiderio di rientrare in fretta va gestito con prudenza: la priorità è evitare rischi. Ieri si è fermato Patric per un problema muscolare, dovrebbe saltare la Fiorentina. In dubbio anche Vecino, che dopo il Mondiale non riesce a ritrovare la giusta condizione. Mercato: per arrivare a uno tra Bonazzoli e Pellegrini serve un’uscita, al momento difficile che la situazione si sblocchi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: