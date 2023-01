La risposta di Vecino sulle voci di mercato – FOTO

Come riportato sul sito biancoceleste, la Lazio ricorda le vittime dell’Olocausto:

“La Società Sportiva Lazio, Ente Morale, ricorda con commozione e onora la Memoria dei bambini, delle donne e degli uomini perseguitati della Shoah e vittime dell’odio. Non verranno mai dimenticati e continueremo a sentirli presenti, vivi, in ogni singolo istante, impegnandoci concretamente per dare luce alla Memoria e spegnere l’odio e la discriminazione in tutte le forme ottuse e violente in cui si manifestano ancora, ogni giorno“.

Diamo luce alla Memoria per spegnere l’odio di cui è ancora pieno il mondo ➡️ https://t.co/Sp7HSUAi4N#GiornataDellaMemoria 🌹 pic.twitter.com/6Fo9Jeg6pc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 27, 2023

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: