La Lazio risponde a Kim Kardashian: “Ci hai sbloccato un ricordo” – FOTO E VIDEO

15 anni fa Stefan Radu diventata un nuovo giocatore della Lazio. Prelevato dalla Dinamo Bucarest nel 2008, il rumeno si è contraddistinto in tutto questo tempo per dedizione, impegno e attaccamento alla maglia, tutti meriti che gli hanno permesso di divenire un vero e proprio leader nello spogliatoio. Sempre rispettato da compagni e tifosi, il “boss” della Lazio continua ad essere fondamentale per la squadra, nonostante il minutaggio garantito non sia quello di qualche anno fa. La Società biancoceleste, ha voluto omaggiarlo con un video celebrativo, che ripercorre i migliori momenti di Radu con l’aquila sul petto. Sotto al post, spicca un commento di un ex compagno di squadra alla Lazio, che ha speso belle parole per il difensore. Si tratta di Lucas Leiva, il quale ha scritto: “Ti voglio bene BOSS sei una persona fantastica”.

Di seguito il video condiviso dalla Lazio e il commento di Leiva:

