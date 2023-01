Morte Tavecchio, il cordoglio del Presidente Lotito: “Amore e dedizione per il calcio resteranno nella memoria”

Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa dà aggiornamenti sull’infermeria bianconera:”Vlahovic e Pogba saranno a disposizione domani, Chiesa no perché è affaticato ma ci sarà contro la Lazio. Cuadrado ha una infiammazione e non ci sarà, contro la Lazio sì. Bonucci è un po’ in ritardo di condizione e servirà un po’ di tempo“; questa la situazione in casa Juve in vista dell’impegno nei quarti di Coppa Italia contro i biancocelesti, che si giocheranno giovedì a Torino con calcio d’inizio alle ore 21:00.

