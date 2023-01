PAGELLE – Magro decisivo, Crespi ancora in ombra. Seconda gioia consecutiva per Ruggeri

Magro 8 – Tra il primo e il secondo tempo compie degli autentici miracoli che hanno salvato a più riprese il vantaggio dei biancocelesti. Non può nulla sulla punizione dell’Ascoli

Floriani 6,5 – Si spende tanto in corsa e e nel sostegno tanto alle offensive quanto all’assetto difensivo della squadra. Esce per infortunio a metà secondo tempo

Dutu 6 – Tiene bene la linea difensiva eccetto qualche copertura errata che poteva costare cara. Commette il fallo della punizione poi realizzata per il pareggio dell’Ascoli

Ruggeri 7,5 – Non preciso in un paio di rilanci, ma anche oggi partita ottima condita dal secondo gol in biancoceleste

Petta 6,5 – Presenza importante soprattutto in fase offensiva

Bertini 7 – Cerca in più occasioni la via del gol senza trovarla: altra ottima prova per la fonte di esperienza di questa squadra

Di Tommaso 6,5 – Prova positiva per il centrocampista che fornisce un ottimo apporto alla fase difensiva

Rossi 6,5 – Buona prova di contenimento per il centrocampista, utile soprattutto in fase di smistamento.

Napolitano 5,5 – Non il giocatore che si è visto nelle ultime gare: viene sostituito alla ripresa del secondo tempo.

Sana Fernandes 6,5 – Un pi’ in ombra nei primi istanti di gara, riesce a dare il proprio apporto alla causa tramite giocate veloci e cambi di passo che hanno impensierito gli avversari a più riprese.

Crespi 5 – Anche oggi non una partita brillante per l’attaccante biancoceleste che, comunque, dà un importante sostegno alla causa offensiva. Sbaglia il secondo rigore consecutivo.

Sostituzioni: Bedini 6 – Spinge molto sostituendo al meglio l’infortunato Floriani Mussolini

Balde 6 – Tiene qualche palla e tenta qualche giocata. Altra prova positiva

Bigonzoni – SV

All. Sanderra 6,5 – Il percorso di crescita è in fase evolutiva: un pareggio che stona alla luce di come si era messa la partita.

