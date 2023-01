LIVE – Primavera 2 | Lazio-Ascoli 0-0

Domani 28 gennaio alle 14.30 al Fersini si giocherà la prima partita del girone di ritorno del campionato di Primavera 2, Lazio-Ascoli. Sarà una sfida importantissima perché la vincitrice andrà in solitaria al primo posto: in questo momento la Lazio occupa il primo posto e l’Ascoli è secondo, ma entrambe hanno 29 punti. In questo contesto sarà fondamentale anche il supporto dal pubblico di casa presente al Fersini in quanto la sfida, come le ultime, sarà a porte aperte.

LAZIO

La Lazio arriva da una striscia di risultati utili consecutivi molto lunga: non perde dal 29 ottobre contro l’Imolese e da quel momento ha collezionato 7 vittorie e 1 pareggio, che hanno contribuito alla scalata della classifica. Finalmente sembra aver trovato la quadra e seguire il gioco di Sanderra. Il merito è anche dei nuovi acquisti, come i più recenti Cogo, Cesari e l’ultimo arrivato Tomei, che permettono al mister di fare le rotazioni necessarie e sopperire alle assenze, come quella di Sana Fernandes per squalifica contro il Perugia.

ASCOLI

Anche l’Ascoli sta facendo un campionato di tutto rispetto, avendo concluso il girone di andata a pari punti con la Lazio ma al secondo posto per la sconfitta rimediata a inizio stagione. Anche i marchigiani vengono da un striscia di risultati positivi che va avanti dal 26 novembre: da quel momento hanno vinto 5 partite e pareggiata 1. La Lazio dovrà stare attenta ad Alessio Re, ala bianconera che ha segnato ben 8 gol, 3 in più della punta centrale Gennari.

