TMW | Lazio, Hysaj rivalutato nel 2023. Pellegrini in stand-by, Sarri vuole una punta

Sembra un altro giocatore, Hysaj. Nelle ultime giornate – tra Sassuolo, Bologna in Coppa Italia e soprattutto Milan – ha impressionato e per la prima volta da quando è arrivato alla Lazio ha convinto tutti. Addirittura, dopo tante polemiche, l’Olimpico martedì gli ha riservato anche applausi. Una buona notizia per Sarri e la società, che da anni ‘combatte’ con la carenza del terzino sinistro di livello e soprattutto mancino di piede. Un buco in rosa che rimane e che dovrà essere per forza colmato, se non subito sicuramente a giugno. Con la rinascita di Hysaj la priorità, visto che la Lazio può fare (se lo fa) solo un acquisto, è però diventata l’attaccante e non il laterale mancino.

Bisogna anche valutare le condizioni di Radu, che a giugno finirà la carriera e ha subito un problema fisico giovedì. Ma salvo colpi di scena, dopo dieci giorni in stan-by, possono calare i titoli di coda sulla trattativa con Luca Pellegrini. Il terzino romano della Juventus in prestito al Francoforte sembrava essere un promesso sposo della Lazio. Il tassello giusto, in prestito, per la fascia sinistra. Invece la trattativa ha subito una netta frenata dopo lo stop di Immobilecontro il Sassuolo e non ha registrato più passi in avanti. Anzi, Sarri pubblicamente ha esortato la società a intervenire per migliorare le rotazioni nel tridente offensivo (Bonazzoli il nome giusto), senza accennare al terzino. Che rimane una necessità per giugno, ma forse non in questi 4 giorni. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

