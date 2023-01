Zaccagni on fire, in Europa nessuno come lui: il record dell’arciere della Lazio

A pochi giorni di distanza dallo splendido successo casalingo per 4-0 contro il Milan, la Lazio e i suoi tifosi continua a godersi la vittoria. Una partita che rimarrà impressa nelle menti di tutti i sostenitori, in cui i rossoneri sono stati annullati completamente dalla prestazione degli uomini di Sarri. A mettere la firma sul match sono stati Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson, tutti giocatori che stanno attraversando un grande momento di forma. Milinkovic ha finalmente ritrovato la condizione e anche la via del gol, Luis Alberto e Felipe sempre più importanti e continui, e poi c’è Zaccagni.

L’arciere della Lazio, in questa stagione, si sta rivelando la vera e propria arma in più della squadra. Non a caso, fino ad ora ha collezionato ben 8 centri in Serie A con 4 assist. Un record assoluto per lui, che in campionato non aveva ancora mai raggiunto cifre simili. Ciò certifica la stagione da urlo che sta vivendo l’attaccante esterno classe 1995. Dopo quelle con Empoli e Sassuolo, contro il Milan è arrivata la sua terza rete consecutiva, condita da un assist e dall’ennesima prestazione di livello. Grazie a quanto fatto contro i rossoneri martedì scorso, Zaccagni ora può vantare un importante primato a livello Europeo.

Il biancoceleste è riuscito infatti per ben 3 volte a realizzare una rete e a fornire un assist. Nessuno come lui nel resto dei campionati Europei è riuscito a fare meglio. Scattante, sempre presente, incisivo, Zaccagni è diventato una pedina fondamentale nel gioco di Maurizio Sarri, il quale continua a valorizzare ogni sua qualità partita dopo partita. Ora, archiviato il successo con il Milan, per i biancocelesti è tempo di pensare alla Fiorentina che arriverà all’Olimpico domenica alle ore 18:00. Una sfida da non prendere assolutamente sottogamba, ma da affrontare sull’onda dell’entusiasmo. La Lazio e i suoi tifosi, potranno contare sicuramente sul proprio arciere, che magari vorrà lasciare il segno anche contro i viola. Le difese sono avvisate, Zaccagni è on fire.

