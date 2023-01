Caso Zaniolo, esposto uno striscione contro il giocatore – FOTO

Il caso Zaniolo sta catturando l’attenzione di tifosi romanisti e non negli ultimi tempi. Il calciatore, stando alle parole del suo mister Mourinho, si sarebbe messo fuori squadra in autonomia annunciando a staff e compagni che non vuole più vestire la maglia della Roma. Inoltre, seguendo le vicende di mercato, avrebbe rinunciato ad una super proposta del Bournemoth bloccando in questo modo il mercato in entrata della società giallorossa. Questi comportamenti hanno infastidito non poco i sostenitori romanisti, che nella notte hanno esposto uno striscione contro il giocatore: “Zaniolo traditore, me**a senza onore”.

